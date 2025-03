Outono terá temperaturas acima da média em quase todo Brasil

Estação, que começa nesta quinta-feira (20) e termina no dia 20 de junho, será influenciada pelo fenômeno La Niña e durante o período não há previsão de novas ondas de calor para os próximos meses

O Rio de Janeiro enfrenta mais um dia de chuvas intensas devido à presença de uma frente fria no oceano, na altura da região Sudeste do Brasil. A meteorologia da Jovem Pan informou que a umidade provocada por essa frente fria não afeta apenas o Rio de Janeiro, mas também outras áreas da região Sudeste. A previsão é de que a chuva continue forte na capital fluminense, enquanto em São Paulo, a expectativa é de precipitações mais leves. No Sul do Brasil, um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas, resultando em um clima mais seco.

O outono começou nesta quinta-feira (20), marcando a transição entre o verão e o inverno. Este ano, a estação . Apesar das temperaturas mais amenas no início do outono, a previsão para 2025 indica que as temperaturas estarão acima da média em grande parte do Brasil. Regiões como Mato Grosso do Sul, São Paulo, oeste de Minas Gerais, Goiás e Brasília devem registrar temperaturas mais elevadas. Em relação às chuvas, o Sul do Brasil pode esperar precipitações ligeiramente acima da média, enquanto o restante do país deve ter chuvas dentro da normalidade.

As temperaturas para hoje variam em diferentes regiões do país. Em São Paulo, a máxima prevista é de 26ºC, com possibilidade de chuvas leves. Curitiba também deve registrar 26ºC, mas sem previsão de chuva. Recife terá máxima de 31ºC, e Brasília, 30ºC, ambas sem chuvas previstas para o dia. A meteorologista destacou que, apesar do início mais fresco do outono, as temperaturas devem se manter acima da média ao longo da estação.

As autoridades locais devem continuar monitorando as condições climáticas para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, especialmente em áreas propensas a enchentes e deslizamentos de terra. A conscientização e a preparação são essenciais para enfrentar os desafios que as condições climáticas podem trazer nos próximos meses.

