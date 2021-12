Segundo a pasta, inclusão é uma medida cautelar do governo; cálculos consideram valor médio de R$ 415 para o Auxílio Brasil no próximo ano

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Há a previsão de mais de R$ 5,5 bilhões para outros gastos obrigatórios de salários, ajustes em programa agropecuário e fundos constitucionais



O Ministério da Economia pede mais R$ 100 bilhões no projeto do Orçamento 2022. O cálculo considera o valor médio do Auxílio Brasil em R$ 415. A justificativa está na promulgação de parte da PEC dos Precatórios, além da projeção mais alta para a inflação. De acordo com o pedido do Ministério, apenas a correção pela inflação dos benefícios da previdência, do seguro-desemprego, do abono salarial, entre outros, custará mais de R$ 33,5 bilhões ao governo. Também há a previsão de mais de R$ 5,5 bilhões para outros gastos obrigatórios de salários, ajustes em programa agropecuário e fundos constitucionais. Eles não podem ser cortados. Por isso, o governo diz que a inclusão é cautelar. O texto encaminhado ao Congresso Nacional também aponta que serão necessários R$ 4 bilhões para a compra e distribuição de vacinas, além de R$ 1,9 bilhões para o pagamento do auxílio gás.

*Com informações do repórter Fernando Martins