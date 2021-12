Site do Ministério da Saúde sofre ataque e dados do ConecteSUS são afetados

Grupo informa em mensagem que está sob o poder de 50 TB de dados da pasta

Reprodução Mensagem postada no site do Ministério da Saúde e no ConecteSUS



Na madrugada desta sexta-feira, 10, o site do Ministério da Saúde saiu do ar. Uma mensagem do grupo LAPSU$ GROUP apareceu no lugar da tela inicial informando que todos os dados internos foram copiados e excluídos, pedindo um resgate para que as informações sejam devolvidas. O ataque hacker também afeta os dados da vacinação contra Covid-19 presentes no ConecteSUS, que ao ser acessado mostra a mesma mensagem. Sites e programas ligados à pasta também estão fora do ar. O grupo afirmou que está em posse de 50 TB de dados. Pelas redes sociais, a pasta não se manifestou e nem o ministro Marcelo Queiroga.