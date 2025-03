Ministério da Fazenda deve apresentar projeto de isenção no Imposto de Renda somente na próxima semana

Retorno das atividades no Congresso Nacional, após o recesso de Carnaval, começará na próxima segunda-feira (10), o que pode atrasar o avanço da proposta que prevê o benefício fiscal para quem ganha até R$ 5 mil reais

O governo brasileiro está atualmente sob uma crescente expectativa em relação à apresentação de um projeto que visa isentar do Imposto de Renda os cidadãos que ganham até R$ 5.000. Esta medida é considerada uma prioridade pelo governo, que enfrenta desafios de popularidade e busca aprovar o projeto ainda este ano, com a intenção de implementá-lo em 2026, ano de eleições. No entanto, o retorno das atividades no Congresso Nacional, após o recesso de Carnaval, é esperado apenas para a próxima semana, o que pode atrasar o avanço do projeto.

A pauta econômica tem sido tratada como prioridade pelo governo, que acredita que medidas como a isenção do Imposto de Renda podem melhorar a popularidade do presidente Lula. A proposta foi inicialmente apresentada em outubro do ano passado, junto com um pacote de corte de gastos. Apesar de ser uma promessa de campanha do presidente, a medida enfrentou resistência tanto do mercado quanto de congressistas. O governo optou por adiar a apresentação do projeto para 2025, mas há expectativa de que o texto seja apresentado após o Carnaval.

Dentro do Congresso, tanto a base do governo quanto a oposição têm apresentado projetos semelhantes. A base governista propôs a isenção para rendimentos de até R$ 5.000, enquanto a oposição sugeriu um valor mais alto, de R$ 10.000. Apesar de protocolados, esses projetos ainda não avançaram no Legislativo. O governo, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reafirmou a prioridade da medida, mas ainda não apresentou o texto final.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA