Walter Salles revela improviso no Oscar 2025 após perder discurso da vitória

Diretor tinha escrito frases como ‘viva a democracia’ e ‘ditaduras nunca mais’, mas não conseguir lembrar após subir ao palco sem sua ‘cola’: ‘Estou feliz em poder falar agora’

CAROLINE BREHMAN/EFE/EPA Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estou Aqui", posa na sala de imprensa durante a 97ª cerimônia anual do Oscar



O diretor Walter Salles, de “Ainda Estou Aqui”, se reuniu com a imprensa ao lado de Fernanda Torres e Selton Mello. Os três se reuniram na primeira coletiva de imprensa após a cerimônia do Oscar 2025. O diretor, que subiu ao palco para trazer o primeiro Oscar brasileiro na categoria de Melhor Filme Internacional, contou que perdeu o papel com seu discurso e que precisou improvisar. “Confesso que, andando para o palco, tentei achar as notas que eu escrevi. Eu detesto essa exposição pública, preciso de uma ajuda, e não encontrei”, disse.

“Fiquei com óculos sem ter o que ler. Eu agradecia ao cinema brasileiro, mas também ao latino-americano, o cinema não existe sozinho. Eu perdi algumas coisas que eu queria lembrar, era um texto que reforçava a trajetória da Eunice, da importância da resistência e a capacidade de lutar sem perder o sorriso. Eu terminava dizendo viva a democracia, ditaduras nunca mais, essa era a frase que eu ia falar em português, mas estou feliz em poder falar agora.”