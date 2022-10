Ministério da Justiça anuncia operação de segurança para o segundo turno das eleições

Anderson Torres disse que o crime ‘não será tolerado’ e que as policias atuarão para garantir a segurança de quem estiver nas ruas durante a votação e após o fechamento das urnas

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010, na capital paulista



O Ministério da Justiça anunciou o esquema de segurança para o segundo turno das eleições. O Centro Integrado de Controle e Comando Nacional foi reativado nesta sexta-feira, 28, com o olhar atento às eleições. Em entrevista coletiva, o ministro Anderson Torres fez um balanço das últimas operações das forças federais e das rodovias, onde a PRF atuou nas últimas ações desde o primeiro turno. “Nós tivemos mais de R$ 10 milhões apreendidos em dinheiro vivo um pouquinho antes do primeiro turno e até a chegada do segundo turno. Investigações estão em andamento e outras já estão concluídas, mas eram recursos utilizados para a compra de voto. Isso fere o direito de livre votar do povo brasileiro. […] Isso é crime e não será tolerado”, disse o Torres. O ministro também lembrou como será feita a segurança após o fechamento das urnas às 17h, as comemorações e manifestações de forma ilegal. Esse Centro atuará para manter a ordem e a segurança dos eleitores que estarão nas ruas. “Qualquer tipo de problema e tumulto ficará a cargo das policiais estaduais, que já estão preparadas para isso. […] Nós estamos preparados para o segundo turno da eleição e o povo brasileiro poderá ir votar com tranquilidade”, continuou Torres.

