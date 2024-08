Ministério da Justiça restringe entrada de imigrantes sem visto no Brasil

Polícia Federal identificou o país como rota de tráfico humano; medida entra em vigor na próxima segunda-feira, 26 de agosto

RENATO S. CERQUEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO A medida determina que viajantes sem visto e sem o Brasil como destino final devem seguir viagem ou retornar ao país de origem



A quantidade crescente de pedidos de refúgio no Aeroporto Internacional de Guarulhos tem preocupado as autoridades brasileiras. Após a Polícia Federal identificar o Brasil como rota de tráfico humano, o Ministério da Justiça decidiu restringir a entrada de imigrantes sem visto no país. A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira, 26 de agosto, determina que viajantes sem visto e sem o Brasil como destino final devem seguir viagem ou retornar ao país de origem. De acordo com essas apurações, houve um aumento expressivo de imigrantes, especialmente de países asiáticos. Segundo as investigações, o objetivo não é pedir proteção ao Estado brasileiro, mas usar o país como rota para alcançar outros destinos como Canadá e Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (21), o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos se reuniram para buscar soluções para os mais de 480 imigrantes que estão na área de trânsito internacional. A Defensoria Pública da União emitiu um relatório apontando violação dos direitos humanos e, juntamente com as companhias aéreas, busca medidas para fornecer alimentos, produtos de higiene e condições mínimas de dignidade para essas pessoas enquanto aguardam uma resolução. A situação se agravou com a morte de um viajante vindo de Gana, cuja causa ainda não foi identificada.

*Com informações da Camila Yunes