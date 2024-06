Ministério da Saúde amplia público-alvo contra dengue

Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos podem receber o imunizante; Brasil registrou mais de 6 milhões de casos da doença e cerca de 4 mil óbitos

FILIPE BARBOSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, dois lotes de vacinas contra a dengue estão para vencer, um no dia 30 de junho e outro no dia 31 de julho



Para evitar a perda de vacinas contra a dengue que estão próximas do vencimento, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o público-alvo da imunização. Em abril, uma ação semelhante foi realizada com o mesmo objetivo de evitar desperdícios. Atualmente, dois lotes de vacinas contra a dengue estão para vencer, um no dia 30 de junho e outro no dia 31 de julho. Para evitar o desperdício, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação do público-alvo da vacina, que antes era de 10 a 14 anos, para a faixa etária de 6 a 16 anos. Caso os municípios considerem que ainda haverá sobra de vacinas mesmo com essa ampliação, eles podem estender a imunização para pessoas de 4 a 59 anos.

Após o término dessas doses, o público-alvo retornará à faixa etária original. A população deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o país, levando um documento com foto para realizar a imunização. É importante verificar as regras específicas de cada cidade, pois cada município tem a autonomia para definir como será feita a ampliação. O Brasil registrou um recorde de casos e mortes por dengue em 2024, com mais de 6 milhões de casos e cerca de 4 mil óbitos.

