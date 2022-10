Ministério da Saúde prorroga vacinação contra a poliomielite no Brasil

Apenas 63% das crianças estão imunizadas no Brasil, mas a meta é alcançar 95% de cobertura vacinal

José Cruz/Agência Brasil Criança toma gotinha de vacina contra a poliomielite



O Ministério da Saúde prorrogou a vacinação contra a poliomielite em 11 Estados, e também no Distrito Federal. Apenas 63% das crianças estão imunizadas no Brasil, sendo que a meta é alcançar 95%. O Dia D de vacinação foi realizado em diversas capitais ao redor do país, e foi em Goiás e no interior de São Paulo onde a procura foi maior. Na capital do Rio de Janeiro, os postos de Saúde estão com uma baixa procura pelo imunizante. A vacinação contra a pólio é extremamente importante para imunizar crianças de 1 a 5 anos. São 5 doses, contando com as doses de reforço. A doença estava erradicada desde 1989, mas dois possíveis casos estão sendo estudados, um nos Estados Unidos e outro no Norte do Brasil, o que fez com que as autoridades de Saúde tomassem atenção redobrada à imunização. A campanha de vacinação foi prorrogada até o fim do mês de novembro pois parte da população se atentaram mais às campanhas contra a Covid-19 e a gripe. Esse pode ser um fator que explica porque tantos pais não levaram suas crianças aos postos de Saúde. Não há falta de imunizantes em nenhum dos Estados brasileiros.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer