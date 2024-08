Ministério da Saúde tem R$ 540 milhões em vacinas de Covid-19 que vencem até outubro

Desinformação foi apontada como um fator que impactou negativamente a vacinação no país, gerando desconfiança principalmente entre crianças e adolescentes

O Ministério da Saúde informou que possui cerca de 13 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que vencerão entre o fim de agosto e outubro de 2024. Esses lotes, que representam um custo de aproximadamente R$ 540 milhões, incluem vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e da Moderna. A pasta emitiu uma nota explicando que os contratos com as farmacêuticas permitem a troca das vacinas próximas da validade por novas doses. O Ministério destacou que a Coronavac foi essencial no início da campanha de vacinação, mas agora busca adquirir imunizantes que protejam contra novas variantes do vírus. Desde maio, cerca de 1,5 milhão de doses da vacina da Moderna foram aplicadas, mas ainda há um grande estoque que deve vencer em breve.

A pasta garantiu que a vacinação para a população de maior risco está assegurada com os imunizantes da Moderna. A desinformação foi apontada como um fator que impactou negativamente a vacinação no país, gerando desconfiança principalmente entre crianças e adolescentes. Desde 2023, o Ministério da Saúde tem trabalhado para combater a desinformação e incentivar a vacinação. A pasta tem investido em campanhas educativas e parcerias com influenciadores digitais para alcançar um público mais amplo e diversificado. Até o momento, a Covid-19 já causou mais de quatro mil mortes e 639 mil casos foram registrados no Brasil neste ano.

Publicado por Luisa Cardoso