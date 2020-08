Ministério lança nesta sexta campanha de incentivo à participação feminina nas eleições

Segundo dados do Cadastro Eleitoral, menos de 12% dos municípios brasileiros são governados por mulheres

Beto Barata/Agência Senado A senadora Soraya Thronicke afirma que a sigla pretende ampliar a porcentagem de participação de mulheres estabelecida pela justiça



O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lança nesta sexta-feira, 28, a campanha “Mais Mulheres na Política”, para incentivar a representatividade nas Câmaras Municipais. Com as eleições chegando, o projeto vai disponibilizar informações sobre o processo eleitoral com objetivo de ter ao menos uma vereadora em cada cidade brasileira. O protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira em uma cerimônia virtual que contou com a participação de representantes dos 18 partidos signatários.

A deputada Federal Soraya Santos (PL-RJ) destacou o papel da bancada feminina nas discussões sobre direitos humanos no Congresso Nacional. A representante do PSL Mulheres, a senadora Soraya Thronicke, afirma que a sigla pretende ampliar a porcentagem de participação de mulheres estabelecida pela justiça. Nas últimas eleições municipais, cerca de 1.300 cidades não elegeram nenhuma vereadora. De acordo com dados do Cadastro Eleitoral, menos de 12% dos municípios brasileiros são governados por mulheres.

*Com informações da repórter Nanny Cox