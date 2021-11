Ministério Público prende grupo suspeito de vender carne de cavalo em Caxias do Sul

Cerca de 800kg do material foram apreendidos nesta quinta-feira, 18, além de 200kg de costela de equinos

Divulgação / MPRGS Nesta quinta-feira, também foram encontradas carcaças de animais enterradas na chácara onde os abates ocorriam



Nesta quinta-feira, 18, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação Hipo, na cidade de Caxias do Sul. A ação é fruto de investigações desenvolvidas a cerca de dois meses, iniciadas após denúncias de que em uma chácara era utilizada para abate de cavalos no município, sendo a carne vendida, posteriormente, para hamburguerias e mercados da cidade. Os animais eram comparados a baixo custo, sendo oriundos de custos. As carnes eram levadas para uma lancheria clandestina, onde eram processadas e os hambúrgueres produzidos. Seis integrantes da quadrilha foram presos durante ação policial, sendo um deles responsável por vender os alimentos aos estabelecimentos comerciais. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito locais.

Segundo o promotor de Justiça e coordenador da Gaeco – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, três estabelecimentos foram vistoriadas e o DNA de cavalo foram identificados na carne de lanches adquiridos em dois estabelecimentos. No celular dos envolvidos, cerca de 20 estavam fazendo pedidos entre a quarta-feira e a quinta-feira, 18. Ainda de acordo com ele, há informações preliminares que em torno de 60% das hamburguerias de Caxias do Sul adquiriram os produtos do grupo. Nesta quinta-feira, também foram encontradas carcaças de animais enterradas na chácara onde os abates ocorriam. Também foram apreendido cerca de 200kg de costela de cavalo. Em outros dois pontos fiscalizados, houve apreensão de 500kg de hambúrgueres, 800kg de carnes de cavalos e 115kg de carnes de suínos. A investigação não se descarta a possibilidade que o grupo tenha atuação em outros municípios da Serra Gaúcha.

*Com informações do repórter Felipe Vicari