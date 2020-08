Ministério Público investiga promotores do caso Queiroz

A investigação busca apontar os responsáveis pela perda de prazo para reverte uma decisão desfavorável ao MPRJ

Reprodução Queiroz permanece em prisão domiciliar no apartamento da família em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro



O caso Fabrício Queiroz, suspeito de rachadinha no gabinete do ex-deputado e agora senador Flávio Bolsonro virou polêmica no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O motivo é a perda de um prazo para reverte uma decisão desfavorável para o MPRJ. Recentemente, no mês de junho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu mudar a instância competente responsável para a investigação do caso das rachadinha, levando da primeira para a segunda instância, órgão especial do Tribunal. O MPRJ recorreu da decisão, mas fora do prazo de validade. Com isso, o órgão começa uma investigação interna do ocorrido com o objetivo de apontar os responsáveis.

Há informações que o acesso ao sistema que envolve o recurso foi feito no gabinete da promotora Soraya Gaia, dentro do próprio Ministério Público. Com isso, a partir do momento em que aconteceu o acesso ao sistema iniciou também a contagem de prazo para apresentação do recurso, o que foi perdido pelo órgão. A promotora, alvo de uma investigação, afirma não ter sido ela que acessou o sistema. Agora, a investigação busca apontar quem acessou o sistema e deu início ao prazo para recurso. Dentro do MP as suspeitas é que tenha sido a própria promotora, uma vez que ela já tinha dado decisões favoráveis ao senador Flávio Bolsonaro e já tinha feito, nas redes sociais, publicações, em apoio a decisões do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público tem pronto uma denúncia contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, mas espera o momento para apresentação. Enquanto isso, Queiroz permanece em prisão domiciliar no apartamento da família em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga