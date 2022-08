Ministério Público trabalha para garantir 7 de Setembro e eleições sem violência, diz Aras

Procurador-geral da República afirmou que o MPF, em parceria com outras unidades regionais do MP, trabalha para garantir que não ocorram registros de violência

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO Augusto Aras, procurador-geral da República, declarou que o Ministério Público trabalha para evitar casos de violência no período eleitoral



O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público (MP) trabalha para garantir segurança nos atos do dia 7 de setembro e nas eleições de 2022. A fala do PGR ocorreu no início da quinta reunião extraordinária com o Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF), ocorrida na manhã desta sexta-feira, 26. Aras afirmou que o MPF, em parceria com outras unidades regionais do MP, está trabalhando para garantir que não ocorram registros de violência e que esse trabalho é silencioso, e não sigiloso: “Estamos unindo esforços, juntamente com os MPs estaduais, para que mantenhamos todo o MP brasileiro trabalhando para que tenhamos eleições sem violência, pacíficas e ordeiras com a interlocução do Conselho Nacional do MP e com todos os colegas. Este é o trabalho que está sendo realizado, como no ano passado, de uma forma discreta, embora que já declarada, porque não é mais segredo. É bom que a sociedade saiba que a nossa instituição está cumprindo com o seu dever. O procurador-geral não deu mais detalhes a respeito desse serviço desempenhado pelo MPF e também fez uma breve fala a respeito da expectativa de que, tanto as comemorações no entorno da data da Independência do Brasil, quanto a data das eleições, ocorram como uma grande festa em todo o país.

*Com informações da repórter Paola Cuenca