Ministra da Cultura afirma que não cometeu irregularidade ao receber mais de R$ 600 mil por shows durante Carnaval

Em entrevista à Jovem Pan na última sexta-feira (21), Margareth Menezes declarou que buscou orientação do comitê de ética sobre o recebimento de verba das prefeituras de Salvador e Fortaleza para suas apresentações

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, recentemente se viu no centro de uma controvérsia após realizar shows no Nordeste durante o Carnaval de 2025. Em entrevista à Jovem Pan, a ministra, que também é uma renomada artista, defendeu-se das acusações de irregularidades, afirmando que todas as suas ações foram pautadas pela legalidade. Menezes recebeu mais de R$ 600 mil das prefeituras de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará, para suas apresentações, o que gerou um intenso debate ético e culminou em uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal.

O advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que já havia emitido uma decisão em 2023 proibindo a ministra de receber dinheiro público para shows, questiona a legalidade dos pagamentos feitos a Margarete Menezes. Freitas, ex-conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, moveu a ação popular, alegando que a situação configura um conflito de interesses. Em sua defesa, a ministra afirmou que consultou as instâncias internas do governo antes de aceitar as apresentações e que não é a primeira ministra da Cultura a também ser artista.

Margarete Menezes destacou que, em todas as ocasiões, buscou orientação do comitê de ética, que não identificou irregularidades em suas ações. Ela argumentou que sua atuação como artista é parte integrante de seu trabalho e que todas as consultas ao comitê de ética foram devidamente realizadas. A ministra enfatizou que a decisão de se apresentar foi tomada com base em pareceres internos que garantiram a legalidade de suas ações, reforçando sua confiança na lisura do processo.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA