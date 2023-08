Ministra da Saúde quer que SAMU chegue a 97% dos municípios

Novo PAC também deve investir R$ 30,5 bilhões no Ministério da Saúde

Reprodução/Canal Gov Nísia Trindade anunciou novos investimentos na saúde em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 14



Com um investimento de R$ 400 milhões, o Governo Federal pretende atender 97% dos municípios do país por meio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Nesta segunda-feira, 14, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, declarou que aprioridade é auxiliar as regiões consideradas mais vulneráveis: “A ideia é que nós possamos ter quase 100% da população coberta pelo SAMU. Vamos tentar chegar a 100%, né gente? Essa cobertura está estagnada desde 2017, sem renovação das frotas, são questões que estamos trabalhando. Estamos trabalhando também junto a outros projetos que possam otimizar essa questão de urgência. De acordo com a ministra, 87% dos municípios que não são atendidos pelo SAMU representam 28 milhões de brasileiros que não são contemplados pelo serviço. O novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) deve investir um total de cerca de R$ 30,5 bilhões na área da saúde. Nísia destacou que será criado um laboratório de segurança máxima que permitirá pesquisas com patógenos capazes de causar doenças graves e com alto grau de transmissibilidade, uma estrutura que não exite até hoje na América Latina.

“Para nós é muito importante o pensamento sistêmico e integrado da Saúde, ou seja, todo mundo viu durante a pandemia todas as discussões sobre novas variantes, se eram de preocupação, ou se não eram. Isso não é possível sem uma forte rede de laboratórios com coordenação do Ministério da Saúde”, explicou a ministra. A intenção do governo é promover tais melhorias nos próximos quatro anos.

*Com informações do repórter David de Tarso