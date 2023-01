Ministra dos Povos Originários reafirma que novas demarcações de terras indígenas serão feitas

Sônia Guajajara também destaca os danos provocados ao meio ambiente pelo garimpo ilegal

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sonia Guajajara, ministra dos Povos Originários



Em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, reafirmou que o governo federal fará novas demarcações de terras indígenas no Brasil. São áreas localizadas em oito Estados de quase todas as regiões do país: Ceará, Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Durante a entrevista, a ministra também destacou a necessidade de combate ao garimpo ilegal e quais são as consequências dessas atividades para as terras indígenas. “O garimpo contamina a água, o garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por causa do desmatamento, e traz insegurança para eles produzirem seu próprio alimento, porque o território está tomado por invasores. A relação do garimpo é com todos os Âmbitos de fato. É ambiental, porque diminui o que eles comem; é a contaminação da água, porque além da água estar contaminada, o peixe que eles pescariam para comer também está contaminado; e esse aumento mesmo de tudo quanto é tipo de violência”, afirmou.

*Com informações do repórter David de Tarso