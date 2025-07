Ministro da Agricultura diz que busca novos mercados após as tarifas de Trump

Carlos Fávaro destacou que já está em diálogo com os setores impactados e considerou a medida como ‘indecente’

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o Brasil está em busca de novos mercados como uma resposta estratégica à taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor a partir de 1º de agosto. Esta medida, considerada “indecente” por Fávaro, foi uma decisão do então presidente norte-americano, Donald Trump. Em resposta, o governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, está adotando uma postura proativa para mitigar os impactos dessa taxação, especialmente nos setores de suco de laranja, café e carne bovina, que são os mais afetados.

Carlos Fávaro destacou que já está em diálogo com os setores impactados e divulgou um vídeo em suas redes sociais reafirmando o compromisso do governo em abrir novos mercados. O foco está em regiões com grande potencial consumidor, como o Oriente Médio, o Sul Asiático e o Sul Global, que podem se tornar alternativas viáveis para as exportações brasileiras. Além disso, o ministro mencionou que ações diplomáticas de reciprocidade estão sendo tomadas para minimizar os efeitos da decisão norte-americana.

Em entrevista à Jovem Pan de Cuiabá, Fávaro comentou sobre a lei de reciprocidade econômica, que o presidente Lula pretende implementar. Segundo ele, essa lei, criada pela oposição, garante a soberania do Brasil, mas é necessário também utilizar a negociação e o bom senso.

Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA