Bolsonaro faz apelo ‘urgente’ aos Poderes para aceitar condições dos EUA em relação ao tarifaço

Medida foi considerada pelo ex-presidente como um sinal de que o país está se isolando

JIM WATSON / AFP O ex-presidente caracterizou a situação como uma "caça às bruxas",



O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, fez um apelo urgente aos Poderes do Brasil em resposta à nova sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Essa medida, implementada durante a administração de Donald Trump, foi considerada por Bolsonaro como um sinal de que o país está se isolando. “O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões”, afirmou o ex-presidente no X, antigo Twitter.

Embora não tenha especificado quais ações deveriam ser tomadas, Bolsonaro solicitou rapidez das autoridades, em situação que o afeta diretamente. Trump condiciona a redução da sobretaxa ao término do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que pode resultar em uma nova condenação para Bolsonaro. Ele também expressou respeito pela administração americana, atribuindo a sobretaxa a falhas na diplomacia brasileira. “A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo”, disse.

O ex-presidente caracterizou a situação como uma “caça às bruxas”, afirmando que as consequências não se limitam a ele, mas impactam “milhões de brasileiros”. “O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele pediu que os Poderes do país apresentem soluções “com urgência” para restaurar a normalidade institucional. Aliados de Bolsonaro reconhecem que essa sobretaxa pode prejudicar sua imagem e a de seu grupo político. A decisão de Trump é interpretada como uma tentativa de proteger Bolsonaro, que já enfrenta condenações e é réu no STF devido a sua conduta durante e após as eleições de 2022. Atualmente, ele está inelegível até 2030 e pode enfrentar penas severas, que podem chegar a 40 anos de prisão, caso seja condenado por supostos crimes relacionados a uma suposta tentativa de golpe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias