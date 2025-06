Embaixador do Irã promete resposta ‘sem moderação’ aos ataques de Israel

As tensões entre o Irã e Israel atingiram um novo patamar, com o embaixador iraniano, Ali Bahreini, nas Nações Unidas em Genebra afirmando que o país responderá de forma contundente e sem restrições a qualquer ataque israelense. O Irã tem intensificado seus esforços diplomáticos, especialmente na ONU, para solicitar restrições aos ataques de Israel. O objetivo é mobilizar a comunidade internacional, em particular os aliados ocidentais de Israel, para pressionar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a cessar as hostilidades. O embaixador destacou a importância de restabelecer a ordem na região e evitar que o conflito escale para proporções inimagináveis. No entanto, ele afirmou que, caso os ataques continuem, o Irã está preparado para responder de maneira proporcional e definitiva, não apenas contra Israel, mas também contra seus aliados, incluindo os Estados Unidos.

Paralelamente, o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, também se manifestou sobre a situação, acusando Israel de terrorismo de Estado e defendendo a via diplomática como solução para o conflito. Erdogan expressou preocupação com a possibilidade de a Turquia ser arrastada para o conflito, dada sua proximidade geográfica com o Irã. A Turquia, que tem interesses estratégicos na região, busca evitar um envolvimento direto, mas não descarta a necessidade de se posicionar caso a situação se agrave. O papel da Turquia pode ser crucial na busca por uma solução pacífica, dada sua influência regional e suas relações com ambos os lados do conflito.

O Qatar, por sua vez, recebeu uma carta do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, cujo conteúdo ainda não foi divulgado. O Qatar, que mantém diálogo tanto com Israel quanto com o Irã, pode desempenhar um papel de mediador, buscando uma solução diplomática para evitar o colapso das rotas comerciais e proteger seu campo de produção de gás natural no Golfo Pérsico. A posição do Qatar como mediador é vista como uma oportunidade para diminuir as tensões e encontrar um terreno comum entre as partes envolvidas.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou uma mudança de postura, sugerindo que os EUA teriam controle total dos céus do Irã, o que indica um possível envolvimento mais direto no conflito. Essa declaração gerou preocupações sobre uma escalada das tensões, com o Irã possivelmente explorando a situação para mobilizar apoio regional contra o que considera ser um ataque de Israel e dos EUA.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA