Ministro da Defesa garante que presença de militares na política é questão pacificada

Durante evento em São Paulo, José Múcio também comentou as discussões entre os ministérios do Meio-Ambiente e Minas e Energia sobre exploração na Foz do Amazonas

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO José Múcio participou do almoço do Lide em São Paulo nesta segunda-feira, 22



Na semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve mediar o debate entre as pastas do Meio-Ambiente e Minas e Energia no pedido de licenciamento da Petrobras para prospecção na Foz do Amazonas, que teve a negativa do Ibama, o ministro da Defesa, José Múcio, deu o tom das discussões. “O cara do meio-ambiente ele que estabelece a regra dele e não quer que ninguém mexa. Um grupo que está querendo investir em energia nuclear no Nordeste foi falar com o ministro de Minas e Energia. Ele tem o maior interesse, o Brasil tem um potencial gigantesco, mas isso é um tema que as autoridades não deixam tocar. Todo mundo se preocupa com o desenvolvimento sustentável, mas ninguém se preocupa com a sustentabilidade do movimento”, disse o ministro. Múcio garantiu, ainda, que o tema dos militares está pacificado e quem quiser sair para o ingresso em outra carreira não deve permanecer como integrante das Forças Armadas. “Nós apresentamos essa ideia no campo nacional. Evidentemente que os governadores dos Estados têm esses problemas e muito graves. […] Como que isso está? Nós mandamos para o ministro Flávio Dino analisar, de lá foi para a Casa Civil. Está sendo enviado, pacificamente discutido, com a Secretaria de Relações Institucionais. Tenho a impressão de que isso será aprovado sem problema, porque é bom para a política e para os militares”, disse Múcio, durante almoço do Lide em São Paulo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos