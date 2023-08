Ministro da Defesa se encontra com Dino e pede ao STF informações sobre encontro de hacker com militares

Solicitação acontece após a Polícia Federal ter negado repassar os dados, alegando que estão sob sigilo na Suprema Corte

Reprodução/Jovem Pan News Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, quer informações sobre o encontro do hacker Walter Delgatti Neto com militares



O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) informações sobre o encontro de militares com Walter Delgatti Neto, o hacker da “Vaza Jato”. Delgatti afirmou que se encontrou com militares na sede do ministério ao menos cinco vezes em 2022. A solicitação acontece após a PF (Polícia Federal) ter negado repassar as informações. Em ofício, assinado pelo delegado Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira, a corporação diz que o inquérito que investiga a ida de Delgatti está sob sigilo na Suprema Corte. O ministro da Defesa quer identificar os militares que se reuniram com o hacker e definir punições, caso os oficiais tenham extrapolado as funções. Nesta quarta-feira, 23, Múcio teve um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para tratar sobre o caso. De acordo com Dino, a PF não vai enviar os nomes dos militares, após falar que as Forças Armadas tomará providências depois da conclusão do inquérito no STF. “Há uma ideia de deixar as investigações caminharem nos termos da lei e, no tempo certo, as Forças Armadas, com sua autonomia organizativa, irão tomar as providências que forem necessárias. Não há agonia, precipitação, porque há consenso de que as pessoas que erraram e cometeram crimes serão punidas”, disse o ministro da Justiça após a reunião.

*Com informações do repórter André Anelli.