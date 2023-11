Ministro da Defesa se reúne com autor da PEC que pretende destinar 2% do PIB para as Forças Armadas

Expectativa é de que o relator da matéria seja indicado em breve e que a proposta seja discutida ainda neste ano na Comissão de Constituição e Justiça

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Carlos Portinho (PL) é autor da PEC da Defesa Nacional



De autoria do senador Carlos Portinho (PL), a chamada PEC da Defesa Nacional ou PEC das Forças Armadas prevê um investimento mínimo de 2% do PIB (Produto Interno Bruto) para as Forças, que atualmente é de 1,1%. O parlamentar recebeu nesta quinta-feira, 23, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para debater a proposta. A expectativa é de que o relator desta matéria seja indicado em breve e que a PEC seja discutida ainda neste ano na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Múcio e Portinho também determinaram que, caso o aumento seja concedido, o recurso será investido em tecnologia e infraestrutura, como aeronaves e equipamentos de chegada em desastres naturais e regiões de difícil acesso. “É preciso que as Forças Armadas tenham previsibilidade, até porque há muitos contratos que são futuros. Quando o Brasil compra seus caças e investe em sua armada, é preciso que haja previsibilidade, até para a imagem do país. O Brasil vem com dificuldades de pagar caças que foram comprados no passado, por falta de orçamento”, afirmou Carlos Portinho em entrevista à Jovem Pan News. O senador articula a tramitação da PEC no Senado Federal e aguarda a sinalização do governo para indicar o relator que vai analisar a matéria na CCJ, para depois enviar o texto à votação no plenário.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro