Ministro da Educação afirma que governo monitora os danos causados aos alunos na pandemia

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta quinta-feira, 3, que o governo está avaliando o tamanho do dano causado aos alunos após mais de um ano de escolas fechadas. O ministro afirmou que o MEC tem intensificado as ações para retomada do ensino o mais breve possível e defendeu o pleito do Movimento Escolas Abertas, pela volta das aulas presenciais. “É claro que, agora, nós vamos ter um rodízio, híbrido. Mas a educação precisa ser presencial. Volta às aulas já.” Ribeiro participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro e respondeu as perguntas da equipe do programa Pingos nos Is, da Jovem Pan.

Segundo Bolsonaro, as crianças brasileiras podem levar mais de dez anos para recuperar o tempo perdido. “Eu nunca defendi fechamento de escola, nunca. Muito pelo contrário. O número de jovens, crianças que perdem a vida para a Covid-19 é insignificante. Lógico, não queremos que nenhuma criança morra. Mas você condenar a ficar longe da educação dezenas de milhões de crianças é um absurdo.” Segundo um levantamento do Insper e do Instituo Unibanco, se nada for feito para minimizar o déficit de aprendizagem na pandemia da Covid-19, alunos do ensino médio podem terminar o ano sabendo 20% do que deveriam em português e regredir em matemática.

