Ministro das Relações Exteriores defende solução pacífica para conflito entre Guiana e Venezuela

Mauro Vieira ainda comentou sobre o futuro das relações entre Brasil e Argentina após reunião dos ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos países da América do Sul realizada no Itamaraty

Reprodução/Canal Brasil Ministro Mauro Vieira durante seu discurso após reunião dos ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos países da América do Sul



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou nesta quarta-feira, 22, que os ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos países da América do Sul se reuniram no Palácio do Itamaraty para debater a manutenção da paz no continente e a integração entre as forças de segurança. Os temas principais do encontro foram o intercâmbio de práticas em defesa cibernética, a possibilidade de espelhamento de operações de agências de inteligência e a avaliação da possibilidade de cooperação na indústria da defesa. De acordo com o chanceler brasileiro, todos os países concordaram com as propostas de integração. Segundo o ministro, o Brasil ainda aproveitou a reunião dos países para defender uma solução pacífica no conflito territorial entre a Venezuela e a Guiana. Ambos países disputam a região de Essequibo, que atualmente pertence à Guiana e representa cerca da metade do território do país é reivindicada pelo regime de Nicolás Maduro.

O mandatário venezuelano declarou recentemente que o exército está preparado para lutar pelo o que chamou de respeito aos direitos internacionais e à soberania do povo da Venezuela. Vieira disse que a diplomacia e o diálogo devem prevalecer no caso e citou o exemplo do Brasil, que já resolveu litígios com países vizinhos de maneira harmoniosa. O ministro ainda comentou o futuro dos posicionamentos brasileiros sobre o futuro governo de Javier Milei, presidente eleito na Argentina: “A resposta que tivemos da delegação argentina foi muito boa e positiva. Não sabemos do novo governo, temos que ser pacientes e esperar”.

*Com informações do repórter André Anelli