‘Contamos com a boa vontade de Israel’, diz Mauro Vieira após brasileiros deixarem a Faixa de Gaza

Em coletiva dada horas após o grupo de 32 pessoas deixar a região, o chanceler também citou a ajuda do Egito; voo dos repatriados deverá chegar em Brasília na segunda-feira, 13

Reprodução/Youtube @CanalGov Coletiva foi realizada horas depois dos brasileiros deixarem a Faixa de Gaza



O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que contou com a ‘boa vontade’ de Israel e do Egito para que o governo conseguisse repatriar o grupo de 34 brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. A declaração foi dada pelo chanceler no começo da tarde deste domingo, 12, horas após 32 brasileiros atravessarem o portal de Rafah e chegarem ao Egito. Durante a coletiva, Mauro explicou que acordos já estabelecidos davam prioridades para ambulâncias e que o Brasil contou com a boa vontade das nações envolvidas na operação para conseguir repatriar o grupo. “Havia acordos na região que estabeleciam que, diariamente, antes da abertura da passagem para civis, haveria necessidade de sair ambulâncias com feridos. Nos dias em que não foi possível sair ambulâncias, não houve travessia de ninguém. O que posso dizer é que contamos com boa vontade, tanto do lado de Israel quanto do lado do Egito, tentando solucionar a questão”, disse Mauro.

Em seguida, Mauro explicou que outros países também estavam em situação semelhante, tentando retirar seus cidadãos da zona de conflito, mas sendo impedidos por outros motivos. “Se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil. Foram com todos os outros países. Havia uma lista de países e de nacionais que estavam prontos esperando para a partida. […] Na medida em que foram recebidas, entraram em uma ordem de prioridade que foi seguida. Nós saímos, eu acredito, que tenha sido o oitavo ou décimo dia de passagem de civis. Eu acho que foi dentro do que foi de negociado e acordado com os lados envolvidos”, continuou o chanceler. Na lista de autorização em que estavam os brasileiros, havia cidadãos de outras 14 nações, sendo que quase metade dos nomes eram de canadenses.

O grupo de 32 pessoas deixou o território da Faixa de Gaza na madrugada (horário de Brasília) deste domingo. Duas pessoas, uma mulher e uma criança, decidiram não embarcar e ficaram em Gaza. Segundo Vieira, a decisão foi tomada por elas. Ao todo, são 22 brasileiros e dez palestinos familiares de brasileiros que estão no voo. A expectativa, segundo o governo, é de que o avião chegue na Base Aérea de Brasília às 23h30 de segunda-feira, 13. No percurso, serão feitas paradas técnicas em Roma (Itália), em Las Palmas (Espanha) e em Recife.