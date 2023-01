Ministro do Trabalho dá detalhes sobre proposta de isenção do Imposto de Renda

Segundo Luiz Marinho, medida será feita de forma gradual e por meio de uma MP no Congresso Nacional

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego



O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a citar a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês. Entretanto, disse que isso acontecerá de forma gradual, primeiramente, por meio de uma medida provisória, com aprovação do Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também já falou sobre essa proposta, que foi uma promessa de campanha eleitoral. No entanto, para a medida ser aplicada, Lula não descarta a retomada de alguns impostos ou a elevação de algumas taxas. De acordo com especialistas, caso a medida seja implementada, seria gerado um déficit de R$ 173 bilhões por ano. Se for de forma gradual, R$ 16 bilhões por ano.

Marinho também voltou a falar sobre a necessidade de implementação de regras e direitos para motoristas e entregadores de aplicativo. Ele destacou a importância da regulamentação por muitos sofrerem acidentes e não recebem amparo do trabalho. Recentemente, Marinho também traçou um comparativo entre o trabalho da categoria e o trabalho escravo. Outra questão abordada pelo ministro foi o saque aniversário do FGTS. A pasta quer acabar com a proposta.

*Com informações do repórter David de Tarso