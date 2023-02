Ministro do Trabalho diz ser contra oferta de mototáxi por aplicativos em grandes cidades

Luiz Marinho afirmou esperar que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e ressaltou que em cidades de menor porte esse tipo de serviço poderia ser liberado

Reprodução/TV Brasil Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante anúncio do reajuste do salário mínimo



O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 6, no Rio de Janeiro, que é contra os serviços de mototáxi por aplicativo em grandes cidades brasileiras. Ele e outros dez ministros de Estado estiveram na sede do BNDES para participar da cerimônia de posse do novo presidente do bando de fomento, Aloizio Mercadante. A modalidade foi anunciada recentemente pela Uber para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, depois de muitas reclamações das duas principais prefeituras brasileiras, o serviço foi suspenso. Segundo Marinho, o trânsito nas grandes cidades é muito intenso e perigoso, o que colocaria ainda mais em risco a integridade dos motociclistas e dos passageiros. O ministro lembrou que a entrega de mercadorias hoje representa o maior índice de acidentes nas grandes cidades brasileiras. Portanto, destacou Marinho, colocar um passageiro na garupa de uma moto seria “uma grande irresponsabilidade”.

O petista afirmou esperar que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e ressaltou que em cidades de menor porte esse tipo de serviço poderia ser liberado: “Evidentemente que em cidades super pacatas, tem que olhar sobre a realidade de lá. Eventualmente pode ser liberado em pequenas cidades, na minha percepção. Em grandes cidades, com trânsito conturbado, eu creio que seria muito perigoso”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga