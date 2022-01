99 lança serviço de mototáxi com valor até 30% menor que corridas com carro

Aplicativo lançará nova modalidade na próxima terça-feira, em nove cidades do país; de acordo com a empresa, a iniciativa foi tomada como alternativa para a alta da inflação

Fábio Vieira/Estadão Conteúdo Capitais como Recife, João Pessoa, Aracaju, Campo Grande e Goiânia poderão testar novo serviço



O aplicativo de transportes 99 anunciou o lançamento de uma nova alternativa para corrida de passageiros, o 99Moto, que funcionará como mototáxi. A opção estará disponível a partir da próxima terça-feira, 11, em nove cidades do país: Feira de Santana, Teresina, Aracaju, Sorocaba, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Sobral e Recife. As capitais do Sudeste ainda não fazem parte do novo serviço e não possuem previsão de inclusão. A iniciativa, de acordo com a empresa, faz parte de uma alternativa que busca trazer uma nova opção de transporte que caiba no bolso dos usuários diante da crise econômica e da alta da inflação e do preço dos combustíveis. Em comunicado, a empresa afirmou que, no primeiro momento, analisará a adaptação dos passageiros e dos motociclistas prestadores de serviço. Adiante, a 99 poderá investir na expansão do serviço, que pode acontecer no decorrer de 2022.