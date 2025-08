Ministro do Turismo garante preços justos para hospedagem na COP 30

Secretaria do evento informa que 2.500 quartos estão disponíveis para reserva e valores variam entre US$ 100 e US$ 600

Percio Campos/Mtur. Celso Sabino assegurou que há opções de hospedagem suficientes e a preços justos para o evento, que ocorre entre os dias 4 e 21 de novembro



Diante da crescente preocupação com os valores elevados das diárias de hotéis em Belém (PA) para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), o Ministro do Turismo, Celso Sabino, assegurou que há opções de hospedagem suficientes e a preços justos para o evento, que ocorre entre os dias 4 e 21 de novembro. A polêmica sobre os preços, que chegaram a disparar no mercado, tornou-se um dos principais focos de atenção na organização da conferência. A situação gerou uma crise que levou a ONU a convocar uma reunião de emergência, temendo que delegações de países com menor poder aquisitivo pudessem ser excluídas do evento devido aos altos custos.

Para solucionar o impasse, o ministro detalhou uma série de medidas e investimentos que visam ampliar a oferta de leitos na capital paraense:

Investimento em Infraestrutura: foram gastos mais de R$ 4 bilhões em obras para expandir a rede hoteleira e a infraestrutura da cidade;

Novos Leitos: a expectativa é que cerca de 50 mil novos leitos sejam entregues até agosto;

Diversificação da Hospedagem: além dos hotéis tradicionais, o plano inclui:

Navios-hotéis: embarcações atracadas no porto da Ilha de Outeiro servirão como hospedagem flutuante;

Estruturas Adaptadas: escolas e o Parque da Cidade serão adaptados para receber visitantes;

Alojamentos Climatizados: serão montadas barracas climatizadas para ampliar a capacidade de recepção;

A Secretaria da COP30 informou que já há cerca de 2.500 quartos disponíveis para reserva com valores controlados, variando entre US$ 100 e US$ 600. A precificação foi dividida da seguinte forma:

Países menos desenvolvidos: diárias de até US$ 200;

Demais delegações: diárias de até US$ 600;

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora esses valores estejam acima do teto de US$ 150 recomendado pela ONU, eles são consideravelmente inferiores aos preços de mercado, que oscilam entre US$ 700 e US$ 1.000.

Em resposta à pressão internacional, o governo brasileiro se comprometeu a apresentar à ONU, até o dia 11 de agosto, um plano com medidas concretas para garantir a participação inclusiva de todas as delegações na COP 30.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA