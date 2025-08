Manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista tem críticas a Moraes, apoio a Trump e discurso de Nikolas

Cartão postal da cidade de São Paulo foi o ponto principal do ato realizado em diversas capitais do país; manifestantes pediram anistiia para envolvidos no 8 de Janeirp

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Apoiadores do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), fizeram um ato na Avenida Paulista, no centro de São Paulo



Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram neste domingo (3) manifestações em diversas cidades do país, com foco na defesa da anistia a investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal ato ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, reunindo lideranças políticas e religiosas ligadas à direita.

Mesmo impedido de participar presencialmente, Bolsonaro acompanhou os protestos de casa, em Brasília, onde cumpre medidas cautelares impostas por Moraes. Desde o dia 18 de julho, ele está proibido de sair da capital aos fins de semana e de utilizar redes sociais. Em mensagem enviada por lista de transmissão, o ex-presidente agradeceu os apoiadores: “Obrigado a todos, pela nossa liberdade”.

Foco em Trump e críticas ao STF

As manifestações ocorrem na esteira das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, sob a chamada Lei Magnitsky — medida que animou a base bolsonarista, que vê na atuação internacional do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) uma forma de pressionar o STF. Ao mesmo tempo, o aumento de tarifas promovido por Donald Trump sobre produtos brasileiros gerou desconforto no governo Lula.

Bandeiras dos EUA e cartazes em apoio ao presidente norte-americano foram vistos nos protestos, que também tiveram como bandeiras o impeachment de Moraes e a tramitação de um projeto de anistia a condenados por envolvimento em tentativa de golpe.

Ausência de Tarcísio e presença de lideranças

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como possível sucessor de Bolsonaro em 2026, não compareceu ao ato na capital paulista por motivos de saúde. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), ele se submeteu a um procedimento médico. “Ele faz falta”, declarou Nunes, que participou da manifestação ao lado de nomes como o pastor Silas Malafaia, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em discurso, Nikolas anunciou que será protocolado nesta semana o 30º pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. “Ou os senadores expurgam Moraes do STF, ou eles serão expurgados do Congresso em 2026”, disse, dirigindo-se ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O parlamentar também cobrou que a Câmara dos Deputados paute o projeto de anistia. “Presidente Hugo Motta, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente, com penas desproporcionais”, afirmou.

Com o slogan “Reaja, Brasil”, os atos deste domingo seguiram uma nova estratégia de descentralização, permitindo que parlamentares liderassem protestos em suas bases eleitorais. Além de São Paulo, também houve manifestações em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Belém — onde participou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nas redes sociais, lideranças bolsonaristas usaram frases como “Brasil acima do STF” e “Brasil com Bolsonaro” para convocar a militância. Em São Paulo, organizadores celebraram o grande público, embora lideranças como o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia tivessem relativizado a importância da quantidade de participantes em manifestações anteriores. Cavalcante ironizou os estudos de contagem de público da USP, que indicaram queda de presença em atos anteriores: “Uma tal da USP não sabe contar brasileiros”. O deputado Marco Feliciano (PL-SP) também ironizou: “Vão dizer que flopou. Flopou aonde?”.

As principais reivindicações dos manifestantes — anistia ampla para envolvidos no 8 de Janeiro e o impeachment de Moraes — enfrentam forte resistência no Congresso. A análise de especialistas é que, apesar da mobilização, ambas as pautas têm baixa probabilidade de prosperar, especialmente sem apoio do Senado ou da presidência da Câmara. Ainda assim, os protestos mostram que a base bolsonarista permanece ativa e mobilizada.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA