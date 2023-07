Ministro dos Transportes diz que corrige ‘erros do passado’ e defende maior investimento

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Renan Filho afirmou que a infraestrutura do Brasil recuou nos últimos anos

Reprodução/Jovem Pan News Ministro dos Transportes, Renan Filho durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que corrige “erros do passado” e defendeu maior investimento no setor. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o chefe da pasta disse que a infraestrutura do Brasil recuou nos últimos anos. “Quando comparado com qualquer ranking internacional, nós temos uma infraestrutura muito ruim. No ano passado, por exemplo, investimos em valores nominais igual ao Uruguai. Não tem como isso dar certo ou, muito menos, como isso ser eficiente. Precisamos investir mais porque somos uma das mais relevantes economias do planeta. A Índia e a China investem muito mais do que o Brasil. Mas não podemos investir igual ao Uruguai, o que marcou o país ao longo dos últimos anos. As nossas rodovias pioraram, as ferrovias evoluíram pouco, no modo hidroviário estamos engatinhando”, explicou. Renan Filho reforçou que a atual gestão será marcada pelo fortalecimento dos investimentos públicos, com sustentabilidade fiscal, e pela maior capacidade de atração do capital privado. “Com transparência e segurança jurídica, vamos consertar os erros do passado. Há uma curva de experiência que apresenta várias falhas e nós estamos corrigindo isso, inclusive, uniformizando os contratos, além de dialogar mais próximo com a iniciativa privada e o mercado”, completou.

Confira a íntegra da entrevista do ministro dos Transportes, Renan Filho: