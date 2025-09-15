Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Ministro Ricardo Lewandowski confirma presença em audiência na Câmara sobre PEC da Segurança

Ministro Ricardo Lewandowski confirma presença em audiência na Câmara sobre PEC da Segurança

Reunião está marcada para esta terça-feira (16), às 14h; de acordo com o plano de trabalho da proposta, serão debatidos requerimentos que propõem alterações no texto

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Reunião de Comparecimento de Ministro(a). Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, confirma participação no debate sobre a PEC da Segurança

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realizará uma audiência na terça-feira (16), às 14h, para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da reestruturação da segurança pública no país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, confirmou sua participação no debate. A PEC 3/2024, de autoria do governo federal, busca centralizar o sistema de segurança pública para fortalecer o combate ao crime organizado e dar mais controle e autonomia à União. O texto propõe uma redistribuição de responsabilidades entre a União, estados e municípios, modificando alguns artigos da Constituição Federal.

De acordo com o plano de trabalho da PEC, apresentado pelo deputado federal Mendonça Filho (União-PE), serão debatidos requerimentos de parlamentares que propõem alterações no texto, como a inclusão de discussões sobre a violência contra a mulher. Também estão previstos pedidos para a realização de audiências públicas com entidades de policiais e seminários regionais para aprofundar o debate sobre a proposta. A PEC tem enfrentado resistência por parte de alguns governadores, que têm expressado preocupação com a possível perda de autonomia sobre suas polícias estaduais.

*Com informações de Aline Becketty

