Ministros vão a Roraima verificar situação do povo yanomami nesta quarta-feira

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Crianças yanomami em situação de desnutrição



Nesta quarta-feira, 8, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viaja para o território yanomami, em Roraima, para acompanhar as ações do Governo Federal em assistência à crise humanitária que afeta a etnia. Na comitiva também estarão a presidente da Funai, Joenia Wapichana, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Entre outras medidas, os ministros vão conferir o trabalho da Força Aérea Brasileira no atendimento médico aos indígenas. Um relatório do Ministério da Saúde com os dados coletados até agora durante a missão de emergência em Roraima defende a adoção de três medidas imediatas: restaurar a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), garantir a segurança alimentar dos yanomamis e regularizar os contratos de transporte aéreo. O relatório revela ainda que a Casai em Boa Vista tem, além de problemas estruturais, falta de remédios básicos, como dipirona.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina