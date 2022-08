‘Momento é de mobilização pela preservação da democracia’, diz Pacheco em evento

Presidente do Senado Federal afirmou que o atual momento é de mobilização pelos ideais democráticos e exaltou o MPF e a PGR

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



Em declaração durante cerimônia organizada para celebrar os 20 anos da inauguração da sede nacional do Ministério Público Federal (MPF), em Brasília, Rodrigo Pacheco (PSD) voltou a fazer defesa da democracia. O presidente do Senado Federal afirmou nesta segunda-feira, 15, que o atual momento é de mobilização pelos ideais democráticos e exaltou o MPF e a Procuradoria-Geral da República (PGR): “Não tenho a mínima dúvida do compromisso do MPF e da PGR com a democracia brasileira, com os valores democráticos e com o Estado de Direito que nos orientam desde 1988, e cujo retrocesso nós absolutamente não admitiremos em conjunto. Ministério Público, Congresso Nacional, Poder Judiciário, Justiça Eleitoral e Poder Executivo, é sim um momento de grande mobilização entorno da preservação e da garantia da democracia brasileira”. O apelo de Pacheco acontece exatamente cinco dias após a realização de atos em defesa da democracia ocorridos por todo país no último dia 11.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina