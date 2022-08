Moradores da Mooca reclamam de usuários de droga e traficantes nas ruas

Tradicional bairro da Zona Leste da capital vê número de moradores de rua crescer e incomodar quem vive e passa pelo local

Jovem Pan News Moradores têm evitado ruas e áreas por causa do aumento do número de moradores de rua



Um dos mais tradicionais bairros da capital paulista está sofrendo com uma transformação inesperada. Uma denúncia enviada à Jovem Pan News por um morador da Mooca mostra o desespero de quem assiste a deterioração do bairro com a instalação de uma espécie de Cracolândia. Uma moradora revelou que quem vive no local perderam o direito e ir e vir. “Eu não passo mais, porque beirando aquele muro, tomaram conta da calçada. EU não passo mais. Passava antes por causa do cachorro, agora eu venho para cá”, revelou. Com a dispersão da Cracolândia na região central, muitos moradores de rua se espalharam por outras localidades. Barracas foram instaladas invadindo ruas importantes como a Dr. Guilherme Ellis e a Dr. Siqueira Cardoso. Tudo há poucos metrôs da subprefeitura e do 8º DP. O consumo de entorpecentes é indiscriminado e o tráfico age livremente, como constatou o produtor Luis Guerra. Brigas são constantes, o que causa medo nos moradores em quem passa pelo local. Esse novo cenário atrapalha os estabelecimentos. “Vem droga, vem roubo, vem tudo. É complicado” relata um comerciante. Enquanto a segurança via por água abaixo, a criminalidade ganha espaço.

*Com informações do repórter Daniel Liam