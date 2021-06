Moradores da Muzema deixam prédios após barulhos de estalos na madrugada

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram chamados, mas não foi encontrado risco de desabamento; rachaduras assustam

Tânia Rêgo/Agência Brasil A região vive sob alerta, já que em 2019 dois prédios no mesmo bairro tombaram, vitimando 24 pessoas



Cerca de 60 famílias que moravam em oito prédios na região da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, tiveram que deixar suas casas após ouvirem estalos durante a madrugada. O barulho causou pânico e correria entre os moradores, que chamaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, as autoridades afirmaram que não há risco de desabamento. Porém, as rachaduras chamam a atenção. A região vive sob alerta, já que em 2019 dois prédios no mesmo bairro tombaram, vitimando 24 pessoas. Há poucos dias, no feriado de Corpus Christi, um outro edifício desabou em Rio das Pedras, no bairro vizinho, matando pai e filha. A região da Muzema é conhecida pelas construções inadequadas, sem autorização, sob controle da milícia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga