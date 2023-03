Moradores da Zona Sul de SP sofrem com constantes alagamentos na região do Córrego Zavuvus

Equipe da Jovem Pan News foi averiguar a denúncia e flagrou pessoas na região que têm colocado grades nas portas e janelas para evitar que o lixo entre nas casas junto com a água

Reprodução/Jovem Pan News Com as chuvas recentes o Córrego Zavuvus, localizado na Zona Sul de São Paulo, transbordou e moradores perderam bens e móveis



Moradores da zona sul de São Paulo tem sofrido com alagamentos em dias de chuva e excesso de lixo na região. Eles alegam que a rede de esgoto que corta a rua está obstruída. A equipe da Jovem Pan News foi averiguar a denúncia na Rua Árvore de Bálsamo, na Vila Missionária, onde fica localizado o Córrego Zavuvus, que tem aproximadamente 9 quilômetros de extensão e deságua no Rio Jurubatuba. Com as chuvas recentes o córrego transbordou e moradores perderam bens e móveis. Além disso, uma mulher idosa acabou falecendo afogada em sua própria residência. A situação no local é crítica e políticos têm prometido transferir as famílias para conjuntos habitacionais, mas até hoje nada foi feito. A reportagem flagrou moradores que têm colocado grades nas portas e janelas para evitar que o lixo entre nas casas junto com a água. Residente na região há 25 anos, o músico Elton John contou como obras recentes não resolveram o problema.

“A gente atribui muito às obras da Sabesp, que ficaram recentemente. Eles colocaram canos de dois lados e fizeram caixas de contenção para o esgoto. Mas essas caixas ficaram muito grande, fora de proporção e a gente percebeu que depois disso o nível da água tem subido muito. A gente tem comporta em todas as casas aqui, para tentar evitar um pouco da entrada da água, mas nem isso está sendo suficiente. Tem casas aqui que a água dá um metro, um metro e meio”, relatou o morador. Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se pronunciou: “A Sabesp esclarece que as obras no Córrego Zavuvus não têm ligação com enchentes, que estão relacionadas às chuvas fortes e à drenagem urbana. As redes implantadas levam o esgoto da região para tratamento, beneficiando com mais saúde e qualidade de vida 173 mil pessoas na bacia do córrego e contribuindo para a sua despoluição”. A Prefeitura de São Paulo informou que realizou a limpeza manual e roçagem em toda a extensão do Córrego Zavuvus e afirmou que o local é ponto de descarte irregular da população.