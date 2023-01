Moradores da zona sul reclamam de obra inacabada da Sabesp

Reportagem da Jovem Pan foi até a Vila Santo Estefano para apurar denúncia; moradores temem focos de dengue no local

Jovem Pan News Moradores da Zona Sul convivem com obra inacabada e locais com água parada



Moradores da Vila Estefano, na Zona Sul de São Paulo, reclamam de obra inacabada da Sabesp que têm gerado transtornos. A reportagem da Jovem Pan na rua Coronel Silvério Magalhães para apurar a denúncia, feita por um telespectador através do e-mail sos@jovempan.com.br. As principais reclamações de moradores do bairro são de água parada, muita sujeira e enchentes, porque existe um canteiro de obras da Sabesp que, aparentemente, está vazio. A maior preocupação é o acumulo de água parada, consequência das fortes chuvas de verão. Não por acaso, o morador Cláudio Alves Pinheiro Caetano. “A região tem problemas de alagamento e também nossa preocupação é o descaso por causa da Sabesp. Tem um trabalho que eles estão fazendo e, infelizmente, está parado. A gente está com medo porque tem água parada e pode trazer mosquito da dengue. Temos até relatos de pessoas que ficaram internadas”, disse Caetano. Em nota, a Sabesp disse que a obra faz parte do coletor tronco cacareco, que levará esgoto na região para fazer esse tratamento, beneficiando 9 mil pessoas. A empresa também deixou telefones à disposição da população. A prefeitura informou que fez mais de 90 mil ações de controle para tentar combater o espalhamento da dengue.

*Com informações do repórter Luiz Guerra

