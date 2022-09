Moradores de condomínio na rua Augusta denunciam boate da região

Residentes convivem com assaltos, sujeira, barulho e até atos libidinosos na via pública

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News averiguou a denúncia de residentes da Rua Augusta



Uma intensa movimentação, de noite e de dia, tem tirado a paz dos moradores de um condomínio na Rua Augusta, em São Paulo. Cercados de boates, os residentes convivem com assaltos, sujeira, barulho e até atos libidinosos na via pública. A reportagem da Jovem Pan News averiguou a denúncia. “A gente fica constrangido. Se eu convido alguém para vir em um domingo de manhã para almoçar em casa ele vai chegar e ver esse espetáculo. As pessoas, as mulheres e homens que participam dessa casa, fazem escatologias na porta”, denunciou um dos moradores, que não quis ser identificado. Uma das funcionárias da casa noturna em frente ao condomínio explicou à reportagem como funciona o movimento: “A entrada é R$60 e você ganha dois drinks. Conforme as coisas vão fechando, vem todo mundo pra cá. Então o movimento começa pelas 3h e 4h. E você tem livre acesso para entrar e sair quando quiser. E vai até as 10h, 11h, 12h”. Uma das mulheres que trabalha na boate confirmou que existem cabines dentro do prédio residencial, onde acontece de tudo. A casa noturna citada na reportagem, na altura do número 730 da Rua Augusta, tem como dono o ex-proprietário da casa Love Story, que faliu e foi a leilão por R$ 2 milhões.

*Com informações do repórter Victor Moraes e do produtor Luís Guerra