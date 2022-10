Moradores de Moema denunciam buracos no asfalto e semáforos quebrados

Equipe da Jovem Pan News foi averiguar os problemas de infraestrutura do bairro nobre da cidade de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Cratera flagrada pela equipe da Jovem Pan News no bairro de Moema, na cidade de São Paulo



Apesar de ser um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, Moema convive com problemas de infraestrutura com buracos e semáforos que não funcionam. A equipe da Jovem Pan News foi averiguar estas denúncias. No cruzamento da Avenida Rouxinol com a rua Inhambu, a equipe flagrou um poste enferrujado com a parte inferior danificada, que leva riscos aos pedestres. As calçadas também estão muito danificadas. Na Avenida dos Eucaliptos são diversas crateras no asfalto e sinalização precária atrapalham a circulação dos carros. Um dos moradores, que não quis se identificar, relatou que o problema dos buracos se estende há mais de um mês: “O buraco já foi tapado há um mês atrás, voltou a água, cobriu tudo de água de novo e já tem mais de um mês que voltou essa situação, com uma faixa interditada. Já teve carro que caiu dentro aqui, estava cheio de água [o buraco]”. No cruzamento da Alameda dos Nhambiquaras com a Avenida Moaci, a reportagem também flagrou outros remendos mal feitos no asfalto, inclusive com vazamento de esgoto.

Em nota, a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) informou que enviou uma equipe para vistoriar o cruzamento da Avenida Rouxinol com a rua Inhambu, que a manutenção já foi acionada e que os reparos no semáforo serão efetuados. Em relação aos outros pontos, a Secretaria Municipal das Subprefeituras realizou inspeção nos endereços, constatou que os buracos encontrados são de responsabilidade da Sabesp e que a concessionária foi acionada para executar as correções. Também em nota, a Sabesp declarou que vistoriou os locais e que vai fazer a reposição do pavimento.

*Com informações do repórter Daniel Lian e do produtor Luiz Guerra