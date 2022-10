Casal é feito refém por cerca de 3 horas em SP; PM consegue liberação e criminoso se entrega

Cerca de 15 viaturas estão no local, que também conta com a presença do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE); veículo colidiu com um ônibus após perseguição

A Polícia Militar foi acionada nesta sexta-feira, 21, após um casal ser vítima de um sequestro relâmpago no bairro da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. A ocorrência já dura mais de duas horas e a ação criminosa teria sido iniciada pouco depois das 7h da manhã. Entre as equipes de segurança pública, encontram-se 15 viaturas da PM e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Segundo informações dos agentes de segurança, haviam três criminosos envolvidos no sequestro, mas assim que a denúncia foi realizada, uma perseguição foi iniciada na Estrada do Sabão e o veículo – uma Land Rover de cor preta – colidiu com um ônibus. O automóvel custa cerca de R$ 700 mil. Após a colisão, dois dos três suspeitos fugiram e apenas um criminoso permaneceu dentro do carro. Com a forte presença dos policiais no local, que cercaram o veículo, o sequestrador solicitou uma garrafa d’água, um maço de cigarro e a presença de uma advogada. Minutos após as reivindicações, o casal foi liberado e o criminoso se rendeu.