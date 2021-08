Moradores de prédio evacuado em Miami vão ficar em hotéis durante obras de reparo

Desde o desabamento da Champlain Towers South no fim de junho, um medo generalizado tomou conta de boa parte da Flórida

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH O prédio fica próximo ao edifício que desabou em junho, em Surfside



Os moradores de um prédio evacuado na última terça-feira, 10, em Miami, nos Estados Unidos, devem ir para hotéis com as despesas pagas pela Prefeitura da cidade enquanto obras de restauro estiverem sendo realizadas. Foi isso o que prometeu a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Desde o desabamento da Champlain Towers South no fim de junho, um medo generalizado tomou conta de boa parte da Flórida — principalmente de quem mora em edifícios mais antigos, com mais de 30 anos. O condomínio em questão, esvaziado ontem pela Defesa Civil local, não estava com as autorizações em dia. Isso também já foi confirmado pelas autoridades. Além disso, o prédio não tinha a certificação do 40 anos, uma das vistorias mais importantes realizadas no país. Foram constatadas diversas alterações do projeto original, o que pode comprometer a estrutura.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano