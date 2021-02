Moradores de Serrana, no interior de SP, celebram início da vacinação em massa

Até o momento, 23 mil pessoas já se inscreveram para participar do projeto piloto na cidade, o equivalente a 76% do público alvo

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que mais cidades pelo Brasil poderão ser testadas no mesmo formato



Os primeiros moradores de Serrana, pequena cidade no interior de São Paulo, acompanharam, com muita expectativa, o início da vacinação em massa no município nesta quarta-feira,17. Nos próximos dois meses, 30 mil pessoas, de diversas idades, serão imunizadas contra a Covid-19 como parte de um experimento do Instituto Butantan, que pretende verificar a eficácia da CoronaVac. No primeiro dia de aplicação, houve fila no local. O morador Edson José Félix foi o primeiro a ser vacinado. “Meu Deus, que alegria, que paz. Muito alegre, muito contente. Graças a Deus”, comemorou. Denominado “Projeto-S”, os pesquisadores vão medir os efeitos da vacina na transmissão do vírus, no Sistema de Saúde e nas novas variantes da Covid-19.

Até o momento, 23 mil moradores já se inscreveram para participar do projeto piloto, o equivalente a 76% do público alvo. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que mais cidades pelo Brasil poderão ser testadas no mesmo formato. “Nós vamos testar em uma cidade próxima, que é Araraquara, que está sofrendo com o surto da nova variante”, disse. A dona de casa Marlene Negrão se sente privilegiada pela oportunidade. “A gente perdeu muito amigo em Serrana, muitas pessoas conhecidas da gente. Então a gente fica feliz de chegar a esse momento e esse privilégio para a nossa cidade.”

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) afirmou nesta quarta feira, 17, que as Américas precisam ter mais de 700 milhões de imunizados para alcançar a chamada imunidade de rebanho Até agora, no entanto, apenas 63 milhões de pessoas foram vacinados, o que corresponde a menos de 10% do necessário. A diretora da organização, Carissa Etienne, informou que a Covax Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), enviará 160 milhões de doses de vacinas ainda no primeiro semestre, e pediu prioridade aos trabalhadores da saúde e idosos.

*Com informações da repórter Caterina Achutti