Moradores denunciam mais de 20 casos de envenenamento de cães na Tijuca

No mês passado, foram registrados mais de 40 casos na Barra da Tijuca, na zona oeste, resultando na morte de seis cachorros; até agora, nenhum animal morreu no bairro da zona norte

Divulgação/Prefeitura do Rio Praça Afonso Pena, na Tijuca, onde estariam ocorrendo os envenenamentos



Moradores da Tijuca denunciaram mais de 20 casos de intoxicação de cachorros na zona norte do Rio de Janeiro. No mês passado, foram registrados mais de 40 casos na Barra da Tijuca, na zona oeste, resultando na morte de seis cães por envenenamento. Não se sabe se os envenenamentos foram acidentais ou intencionais. Agora, a situação se repete na Tijuca, onde pelo menos 23 cães apresentaram sinais de envenenamento nas últimas três semanas após passeios na Praça Afonso Pena. Os donos e adestradores dos cães afetados buscaram atendimento em shoppings e lojas veterinárias, onde foi detectada a possibilidade de envenenamento. A polícia está investigando os casos, e o vereador Luís Ramos Filho, presidente da comissão de defesa dos animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está à frente das investigações. Até o momento, não há relatos de mortes de cães na Tijuca, ao contrário do ocorrido na Barra da Tijuca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades estão tentando determinar se os envenenamentos são acidentais ou intencionais. A comunidade espera que a situação seja resolvida rapidamente para evitar novas ocorrências. As investigações continuam, e a população está sendo orientada a tomar precauções ao passear com seus animais de estimação na região. Enquanto isso, os moradores estão em alerta e muitos têm evitado levar seus cães para passear em áreas públicas até que a situação seja esclarecida.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga