Moradores do bairro do Pacaembu denunciam restos de obras do estádio jogados nas calçadas

Reportagem flagrou postes jogados em calçadas e locais indevidos na Praça Charles Miller

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News flagrou postes jogados ao redor da Praça Charles Miller



Moradores do Pacaembu, considerado um dos bairros mais nobres de São Paulo, denunciaram à Jovem Pan News problemas com entulhos de restos de obras espalhados pela região. Na Praça Charles Miller, que abriga o Estádio Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, a reportagem flagrou postes jogados em calçadas e locais indevidos, o que atrapalha a circulação dos moradores. Obras acontecem no entorno do estádio e envolvem a troca dos postes. Além disso, blocos de concreto e outros entulhos têm sido colocados no passeio público, o que é proibido. Em nota, a SP Regula informou que “a concessionária está realizando obras de manutenção nos equipamentos da rede municipal de iluminação pública na região do Pacaembu”. “Os antigos postes que estão nos passeios da praça Charles Miller estão sendo removidos sob demanda, conforme o avanço da obra. No entanto, a previsão é de que todos sejam retirados até domingo, dia 30 de abril”, finaliza o comunicado

*Com informações do repórter Luiz Guerra