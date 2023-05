Moradores do Itaim Bibi sofrem com o abandono de carros nas ruas da região

Problema tira a vaga de motoristas e até mesmo atrapalha a coleta de lixo

Moradores do Itaim Bibi, em São Paulo, sofrem com o abandono de veículos nas ruas do bairro. Apesar de ter se transformado em um dos maiores centros financeiros da cidade e uma das regiões mais valorizadas, o bairro tem vias com pelo menos três ou quatro veículos esquecidos. Os moradores da Rua Antônio Felício encaram este problema há pelo menos oito meses. Na via, que tem apenas 200 metros, há quatro veículos deixados para trás. A população diz que essa situação tira a vaga de motoristas e até mesmo atrapalha a coleta de lixo. O dono de um dos carros foi identificado pela Jovem Pan e se comprometeu a retirá-lo do local. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que vai enviar uma equipe de fiscalização para realizar uma vistoria na rua para adesivagem dos veículos. Os proprietários dos carros terão o prazo de cinco dias para retirá-los. Caso isso não aconteça, o Executivo disse que o automóvel será considerado abandonado e será removido. Para enviar sua reclamação entre em contato através do e-mail “sos@jovempan.com.br”.

*Com informações do repórter Luiz Guerra.