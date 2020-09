Moradores do Jardim Paulistano sofrem com invasão de pernilongos

Com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, os mosquitos se multiplicam pelos cômodos das residências

Os pernilongos parecem inofensivos, mas estão tirando o sossego dos moradores do Jardim Paulistano — bairro nobre na Zona Oeste de São Paulo. Com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, os mosquitos se multiplicam pelos cômodos das residências da região e atormentam quem vive por lá. Tubos de inseticida, pastilhas, repelente elétrico, ventilador: nada parece funcionar na guerra contra os pequenos invasores.

A advogada Adriana Alves Cabral, que mora perto do Rio Pinheiros, diz que a convivência com os pernilongos tem sido um verdadeiro caos. “É nuvem de pernilongo dentro de casa que você escuta eles voando. Não é zunido, você escuta a nuvem toda. É um caos”, disse. A infestação de pernilongos no Jardim Paulistano é uma velha conhecida dos moradores do bairro. A Prefeitura afirma q fez operações na região e que tem aplicado inseticida por toda extensão. Porém, os moradores relatam que até agora o número continua muito alto. “Impraticável para todas as casas da região. Não tem ninguém que possa dizer que está bem. Tem toda uma estrutura para ter uma chance de dormir.”

A Associação de Moradores do Bairro, a Ame Jardins, já protocolou ofícios na subprefeitura de Pinheiros e em outros órgãos responsáveis. A presidente da entidade, Daniela Cerri, alerta para a extensão do problema. “Espalhou por São Paulo inteiro. Itaim, Alto de Pinheiros, os quatro Jardins, Cerqueira César. A impressão é que o pernilongo se espalhou por São Paulo e levando infestação para muitos bairros”, disse. Moradores do Jardim Paulistano também organizaram um abaixo-assinado pela internet para cobrar dos responsáveis atitudes que possam solucionar o problema. Até o fechamento desta reportagem, a petição reuniu mais de 17 mil assinaturas.