Salvaguarda a servidor que denunciar conduta suspeita de chefe aguarda sanção de Doria

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Agora, o projeto segue para sanção do governador João Doria para virar lei no estado de São Paulo



O Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) assegura proteção aos agentes públicos que denunciarem crimes de corrupção. O deputado Danilo Balas (PSL), autor da proposta, considera que é preciso incentivar as ações dos servidores e ao mesmo tempo evitar perseguições na esfera estatal. “Eles não serão responsabilizados civil, penal e administrativamente. Esse projeto já existe na esfera federal e procuramos trazer para o Estado de São Paulo esta proteção tão importante para aqueles agentes públicos que dão seu trabalho, protegem a instituições e combatem a corrupção em nosso país”, explica. Agora, o projeto segue para sanção do governador João Doria para virar lei no estado de São Paulo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos