PF abre inquérito sobre ameaças recebidas por Dino após voto em julgamento de Bolsonaro

Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para apurar ameaças recebidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. As intimidações teriam se intensificado após o ministro proferir seu voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. A investigação foi aberta após o próprio ministro Flávio Dino protocolar uma representação na PF. No documento, Dino anexou uma série de capturas de tela de postagens em redes sociais contendo xingamentos, incitações à violência e ataques diretos a ele, a outros ministros da Suprema Corte e a seus familiares.

Em sua representação, o ministro afirmou: “Imediatamente após o voto que proferi no regular cumprimento da função pública que exerço, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a vida e integridade física”. Dino destacou que discursos distorcidos sobre processos judiciais podem levar a atos criminosos, citando como exemplo os ataques com bombas ao edifício-sede do STF ocorridos em novembro do ano anterior.

O ministro solicitou à Polícia Federal a adoção de medidas para identificar os responsáveis pelas ameaças e reprimir a disseminação de mensagens que possam resultar em novas ofensivas. Dino ressaltou no pedido que decisões judiciais mal interpretadas podem incitar ações violentas.

Com informações de Lucas Martins

*Reportagem produzida com auxílio de IA